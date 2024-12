OnConnection | il futuro dell’Oncologia si incontra a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Ilè promettente e sempre in continua evoluzione. Ci sono molte aree di ricerca in corso per migliorare la diagnosi, il trattamento e la cura dei tumori. L’appuntamento a, per discutere di questi temni è il 4 dicembre, dalle 10 alle 16 nella Sala Partenope dell’Hotel Royal Continental, in Via Partenope 38/44. Molte conquiste sono diventate realtà: per citarne solo alcune, lo studio dei checkpoints immunologici e la genomica hanno rivoluzionato dal punto di vista diagnostico e terapeutico la gran parte delle patologie oncologiche. Rispetto alle difficoltà di ricerca nell’individuare le prime mutazioni specifiche scoperte, con anni necessari per la messa a punto di nuove terapie che spesso col tempo diventavano resistenti, oggi siamo arrivati a livelli di conoscenza molto avanzati che utilizzano metodologie diagnostiche estremamente evolute.