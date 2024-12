Digital-news.it - Natale su TV8: 5 Film a tema ogni giorno e speciali in Prima Serata a Dicembre

Leggi su Digital-news.it

Ilsi avvicina a grandi passi e così asi moltiplicano inatalizio, alcuni invisione tv, in programma su TV8. Da lunedì 2, si infittisce la programmazione del ciclo diche vede al centro della trama gli amori nati durante le festività, i baci sotto il vischio o che hanno come protagonisti principesse, principi o regine circondati da ambientazioni da sogno.Ai duepomeridiani in palinsesto già a novembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30 e alle 17.15, si sommano ora quelli nelle fasce orarie delle ore 7.30, 9.15 e 13.45, per una programmazione dedicata alsenza pari. Nella settimana disono inoltre in palinsesto appuntamentiin.A inaugurare questo nuovo ciclo dinatalizi, lunedì 2, titoli come “La Fabbrica dei biscotti”, “Connessione d’amore”, “La nostalgia del”, “Un magico”, intv, e “Un finale natalizio da favola”.