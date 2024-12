Bollicinevip.com - My Home Bar: arrivano i cocktail perfetti per le feste

MyBar by Sabatini Gin è la drink list perfetta per le.Un poker diinediti ispirati al Natale che accompagna i gin lovers durante le, con quattroda ricreare a casa e gustare in compagnia.Sabatini Gin – il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini – presenta MyBar. La drink list inedita pensata appositamente per realizzareper ogni occasione, da preparare durante il periodo più luminoso dell’anno. Un poker dicon note e profumi tipici del Natale ideale per brindare con i propri cari con drink di grande effetto senza ricorrere a preparazioni complesse. Tra i drink, realizzati da Edoardo Mastroianni, Bar Manager del Lève Ristorante di Torino, anche una variante analcolica rigorosamente con Sabatini 0.