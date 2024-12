Mr Rain atterra al Forum di Milano | Ogni palco è un’occasione per fare la differenza

Leggi su Funweek.it

Pianeta di Miller chiama, Terra risponde. Dopo Ancona – dove ha debuttato –, Montichiari, Padova, Roma e Firenze, si è concluso all’Unipoldi Assago il tour nei palazzetti di Mr.. Proprio nel palasport alle porte di Assago, un annetto fa, l’artista si esibiva per la prima volta forte del successo sanremese di Supereroi (in Italia e non solo). Ora, a dodici mesi di distanza e con il mercato iberico in attesa di un album in spagnolo attualmente in lavorazione, il bis sold out. Gettando lo sguardo attorno, il pubblico è particolarmente eterogeneo: ci sono bambini (tanti) con relativi genitori (non certo dispiaciuti di accompagnarli), adolescenti rigorosamente con fascetta da fan, venti-trentenni e oltre. Un bello spaccato di pubblico che vive il concerto con estremo rispetto, educazione – cosa per nulla scontata – e partecipazione.