Modena A piccoli passi aspettando la svolta

di Alessandro Bedoni C’era una volta la famosa ‘media inglese’. Una classifica del tutto particolare, il cui nome certamente derivava dalla terra della perfida Albione, culla assoluta del calcio europeo e non solo, e dal cui football si sono mutuati tanti termini adattati anche alle nostre latitudini. Questa particolare media, un tempo presente a fianco delle classifiche su ogni quotidiano (e con l’avvento dei tre punti a vittoria un po’ caduta in disuso), senza addentrarci troppo nei particolari recitava più o meno che per disputare il campionato perfetto la squadra doveva avere in punteggio uguale od inferiore allo zero. In soldoni, lo zero rappresenta un percorso che contempla la vittoria in casa e il pareggio in trasferta; ovviamente in tale graduatoria vengono premiate col segno più i successi fuori casa e col segno meno le sconfitte, in modo più pesante quelle in casa.