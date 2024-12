Giornalettismo.com - Le agenzie di stampa canadesi hanno intentato causa contro OpenAI

Questo tema, in Italia, è stato sempre affrontato in modo molto superficiale. Al di là di piccole realtà editoriali, i grandi Gruppitrovato accordi con l’azienda di Sam Altman per far utilizzare i propri contenuti giornalistici anche per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Al netto delle questioni – come quelle citate dal nostro Garante Privacy nelle scorse ore – relative ai diritti dei cittadini e al trattamento dei loro dati, in ballo c’è anche il futuro – già sgangherato – del giornalismo. E non è un caso che un nutrito gruppo di cinquediabbianouna. Il motivo? Sempre lo stesso, a livello internazionale: la violazione del diritto d’autore. LEGGI ANCHE > Il Garante Privacy vuole bloccare l’accordo Gedi-? Esattamente come accaduto nella vicenda – ancora in fase di valutazione da parte dei giudici americani – tra il New York Times e l’azienda di San Francisco, le cinquedisostengono una tesi molto diffusa in diverse parti del mondo: i modelli di intelligenza artificiale sviluppati dall’azienda di Sam Altman – attraverso lo scraping dei “dati pubblici” – viola il copyright dei contenuti che utilizza per addestrare i modelli alla base dei suoi prodotti.