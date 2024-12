Tpi.it - L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Leggi su Tpi.it

4 –: leQuesta sera, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21.30 va in onda lade4 –, lae ultima stagioneserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le, lae ildi oggi? Ecco tutte le informazioni.Nel settimo episodio, intitolato Il ritorno, Elena dovrà affrontare una triste verità. Antonio, infatti, le rivelerà che Nino in fondo non è mai cambiato. Sarratore l’ha tradita ripetutamente. Elena è furiosa e sconvolta. Per vendicarsi va a letto con Antonio. Passa il tempo e Nino è ormai sparito dalla circolazione.