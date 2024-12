Gqitalia.it - La tossicità familiare nella poetica dei fratelli D’Innocenzo

Siamo figli sbagliati. O, almeno, è così che cresciamo (e spesso compariamo) nei film deiD'Innocenzo). Sentendoci nell’errore, perpetrando nel torto. «Mi sono sentito un figlio sbagliato», ha confessato Filippo Timi mentre presentava Dostoevskij, serie in sei puntate di cui è protagonista, scritta e diretta dai. Solo che, nello show targato Sky, il suo agente Enzo Vitello ricopre il ruolo di padre. Un poliziotto assennato, forse troppo, e un genitore costantemente assente. Un uomo che ha accettato il male che è capace di fare e, per questo, ha fatto di tutto per tenerlo a bada, lo ha castigato e imprigionato pur di non riversarlo sulla figlia Ambra, interpretata da Carlotta Gamba. Amare, a volte, può voler dire dover abbandonare. Enzo lo ha fatto, ciò nonostante il suo sacrifico non lo ha reso meno ostico e insofferente agli occhi di chi ha messo al mondo.