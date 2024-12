Quotidiano.net - La regina dei Tartufi punta sull’export:: "Ma lo Stato non ci aiuta"

CURIOSITÀ CHE arrovella gli appassionati: il tartufo nero si gratta crudo? "No, solo i bianchi si grattano crudi. Il nero, in particolare l’estivo e l’uncinato, deve avere una sorta di cottura, specie se congelato va appena riscaldato al fuoco in olio extravergine magari con sale, pepe, un filetto d’acciuga, aglio, peperoncino e prezzemolo. E così diventa perfetto per qualunque piatto". E se lo dice lei, è vangelo. Perché lei è la signora dei: Stefania Calugi (nella foto), 56 anni vissuti con energia e freschezza, da 38 alla guida prima solitaria poi con il marito Jurij ("entrò nel 2006 a collaborare come tartufaio esperto.") di un’azienda che affonda le radici nei primi del Novecento con le "cacce del bisnonno Antonio che stava fuori a settimane con il suo cane, ed è continuata con nonno Guido e babbo Renato fino a lei: oggi fattura 7 milioni l’anno, 55% di export in 40 Paesi, stabilimento di 1.