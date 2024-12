Ilgiorno.it - La nuova vita dei tunnel ferroviari: museo a cielo aperto e skate park

Milano - È stato inaugurato ieriBoulevard, l’opera di riqualificazione dell’area deisotto la ferrovia in via Pontano, a nord di piazzale Loreto. In mattinata è stato ancheil nuovodi via Merano: un’half pipe coperta all’interno della galleria la cui volta è decorata da un’opera di stree art. Ideatrice del progetto di riqualificazione dei quattro, tra viale Monza e via Padova, è T12 Lab che si è aggiudicata il bando promosso da LifeGate e IGT. Le opere hanno previsto interventi di riqualificazione muraria, tinteggiatura e pulizia, implementazione dell’illuminazione ed eliminazione di parcheggi abusivi. Le nuove aree pedonali sono nate per valorizzare le opere di street urban presenti lungo via Pontano, unall’aria aperta. Lodi via Merano è stato progettato dall’architetta Elisabetta Bianchessi con le decorazione degli artisti Boris Veliz e Alejandro Castillo, che hanno creato il murales Alfabeto Universale, uno sguardo multiculturale attraverso l’utilizzo delle lettere che provengono da ogni lingua del mondo.