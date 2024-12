Ilnapolista.it - La forza mentale del Napoli di Conte è da adulti, mal si concilia con l’ammuinismo e il giochismo adolescenziale

Ladeldiè da, mal sicone ilIldi Antonioè destinato a viaggiare da solo. Gli strumenti cognitivi e culturali, di una larghissima parte di coloro i quali seguono il, sono carenti. Si continua a storcere il naso sulla poca spettacolarità delle prestazioni azzurre, per mancanza di un bagaglio culturale che consenta di comprendere sia il momento storico delsia un approccio sportivo diverso. Finita l’adolescenza del, in tanti adesso non si ritrovano nel vedere una squadra di calcio che via via diventa sempre più adulta, che è presente a se stessa in tutti i momenti della partita. I novantunisti, al netto dei peana cittadini contro Orsato, tacciono sulla carenza caratteriale di quel: capace di giocare, vincere e divertire, senza pressioni.