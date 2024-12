Rompipallone.it - Juventus, messaggio dall’attaccante: il colpo entra nella leggenda

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 23:09 di Alessandro BastaLa situazione in attacco per lava monitorata con grande attenzione: ildal bomber può portarlo direttamente a TorinoNon è un momento facile per la stagione della. I bianconeri stanno perdendo lunghezze dal Napoli e dal gruppo di testa, anche e soprattutto per colpa dei tantissimi infortuni che stanno affliggendo Thiago Motta e la rosa che l’ex centrocampista ha a disposizione.Se il problema in difesa c’è da tempo, ora anche l’attacco non se la sta passando proprio bene. Da tre partite tra campionato e Champions League, la Vecchia Signora si ritrova senza una prima punta di ruolo, dato che il problemino muscolare di Dusan Vlahovic ha privato il tecnico ex Bologna dell’unico vero bomber a disposizione – Milik è out da tempo.