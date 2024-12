Calciomercato.it - Juve nei guai: tutta colpa di Thiago Motta, è arrivato il verdetto

Leggi su Calciomercato.it

Si surriscalda l’ambiente bianconero dopo il pareggio beffa al Lecce, il decimo fin qui della stagione compresa la Champions Cresce il malumore in casantus e nel mondo bianconero per il pareggio beffa col Lecce, il decimo stagionale (!) contando la Champions. Un punto che sa di sconfitta, per come è maturato e al minuto in cui è, oltre al fatto che allontana la vetta di 6 punti. Non pochi a dicembre.di(LaPresse) – calciomercato.itIl viaggio di nozze conè bello che finito. Già, perché ora il tecnico italo-brasiliano è per la prima volta finito nel mirino, anzi tritacarne dei tifosi. Di tanti, tantissimi di loro, delusi dai risultati ma anche da un gioco troppo elaborato, fin troppo sterile e inconcludente stando ai dati sulla pericolosità in zona gol di Koopmeiners e compagni.