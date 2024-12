Nerdpool.it - Il creatore della seconda stagione di Arcane conferma ciò che in molti sospettavano sulla fine di Jinx

Leggi su Nerdpool.it

Il finale didiha lasciato nel “non detto” il destino dipersonaggi, in particolare quello del personaggio principalee Vi sono due personaggi la cui relazione è al centro di, una serie che adatta ed espande la tradizione dei campioni del gioco League of LegendsRiot. Hanno iniziato la serie come sorelle, solo per essere divise dalla tragedia e collocate sui lati opposti del conflitto tra Piltover e Zaun.Nella, Vi erisolvono fisicamente i loro problemi e allasi uniscono per salvare il padre Vander (che è stato rianimato come Warwick). Nella battaglia finale, la famiglia appena riunita giunge ad una tragicaquandosi sacrifica per porrealla furia di Warwick.Ildiparla del finale diIl finale dimostrache sembra morire in un’esplosione, che dovrebbe uccidere lei e Warwick.