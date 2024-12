Quotidiano.net - I tormenti in casa Pd: si riapre il dibattito interno. Ma il problema è il M5s

Roma, 2 dicembre 2024 – Il 2024 si è elettoralmente concluso con le Regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. Ma per il Pd la campagna è appena ricominciata. Anche perché nel 2025 altre Regioni importanti andranno al voto (dal Veneto alla Campania) e prima o poi, anche se l’obiettivo è lontano, ci saranno pure le elezioni politiche. Sicché nel partito di Elly Schlein è stato riaperto, senza troppi scossoni, il bandone delpubblico. Nel fine settimana l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini ha riunito la sua corrente, Energia Popolare, per un convegno dal titolo Costruire l’alternativa (e «alternativa», va da sé, potrebbe avere una doppia valenza; nei confronti di Giorgia Meloni, sì, ma anche di Schlein). ANSELMO ALLA COPERATIVA CASTELLO COMIZIO BONACCINI E SCHLEIN “Se non verrà modificata la legge elettorale e ripristinate le preferenze, chiederemo le primarie per scegliere i futuri candidati del Pd al Parlamento”, ha detto l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna.