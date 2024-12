Inter-news.it - Highlights Serie A | Parma-Lazio 3-1: al Tardini succede di tutto

, match valido per la quattordicesima giornata diA terminato sul punteggio di 3-1. Di seguito gol edella sfida giocata allo Stadio.CALA IL TRIS – Ilha battuto 3-1 lanella quattordicesima giornata diA interrompendo a cinque la striscia di successi consecutivi dei biancocelesti in campionato. Match strano alfin dai primi minuti con il gol di Rovella al 1? annullato e ribaltato al 6? da Man per i padroni di casa, sfruttando proprio un errore del centrocampista. Due gol annullati allae due salvataggi sulla linea dei gialloblù hanno portato poi al primo gol inA del giovane tunisino Haj a inizio ripresa. A nulla è servito allail ritorno al gol di Castellanos all’80’ sfruttando un errore tra Valeri e Suzuki in area, nel recupero è arrivato il tris di Delprato solo davanti a Provedel.