Tuttivip.it - “Hanno avvisato di Javier”. Altro inatteso colpo di scena al Grande Fratello, c’è di mezzo Shaila

Questa sera, lunedì 2 dicembre, torna l’appuntamento con il2024, in onda in prime time su Canale 5. La puntata si preannuncia ricca di colpi di, a partire dai risultati del nuovo televoto settimanale che, diversamente dal solito, “non prevede nessuna eliminazione”.I quattro concorrenti in lizza per il televoto sonoMartinez, Stefano Tediosi, Luca Giglio e Federica Rossi. La posta in gioco è alta: “il più votato dal pubblico conquisterà l’immunità e potrà essere esente dalla prossima tornata di nomination che si svolgerà questa sera”. Questo vantaggio strategico potrebbe rivelarsi determinante nelle prossime settimane.Stando ai risultati parziali raccolti dal sondaggio di Forum Free, aggiornati alla mattina del 2 dicembre,Martinez è nettamente in testa.