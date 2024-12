Liberoquotidiano.it - Giochi per parchi inclusivi Proludic: verso un'inclusione totale

(Adnkronos) - Alessandria, 02/12/2024 - L'aziendaItalia riceve il prestigioso premio “Impresa Sostenibile” per il suo impegno nell'sociale e nella progettazione diperaccessibili a tutti.Italia, leader nella progettazione e produzione di attrezzature ludiche e sportive, è stata insignita del premio “Impresa Sostenibile” dal Sole 24 Ore. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato durante il Forum Sostenibilità 2024, evidenzia il ruolo pionieristico dell'azienda nel promuoveree sostenibilità attrai suoiper.La categoria “Sostenibilità inclusiva – Design for All” è quella in cuiha brillato, confermando il suo impegno concreto nella realizzazione di spazi ludici che rispondano ai principi del “design universale”: ogni parcoprogettato dall'azienda è pensato per essere accessibile e fruibile da bambini e adulti di tutte le abilità, contribuendo a un mondo più equo e inclusivo.