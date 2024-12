Terzotemponapoli.com - Fascetti: “Napoli, insieme ad Inter e Atalanta, tra le favorite per lo Scudetto”

Eugenio, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Lazio e Juventus ed ex allenatore del Torino èvenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue parole., giusto non trattare l’argomento Bove fino a che non ci saranno notizie ufficiali?“Sì, sono assolutamente d’accordo. Bisogna evitare di far circolare notizie non ufficiali perché potrebbero non essere veritiere. La gente è curiosa al limite del morboso, ma in certi casi è meglio tacere. Avremo riscontri ufficiali in giornata, facciamo un grosso in bocca al lupo al ragazzo”.su Torino-“Il Toro, ieri, nel primo tempo è stato forte, meritava il pareggio. Nella ripresa si è spento ed ilha vinto meritatamente. Gli azzurri, nella ripresa, non hanno concesso niente ai padroni di casa, e se non fosse stato per Milinkovic-Savic il risultato sarebbe stato più rotondo, nonostante i granata, nel primo tempo, siano stati ad un passo dal pareggio con Coco che ha sbagliato clamorosamente a porta vuota.