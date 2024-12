Ilfoglio.it - Edoardo Bove e gli sciacalli

Leggi su Ilfoglio.it

Quel silenzio di sgomento e preoccupazione che ha invaso lo stadio Artemio Franchi di Firenze dopo la caduta diin seguito al malore che lo ha fatto uscire dal campo ed entrare in un’autoambulanza diretto all’ospedale Careggi, era il silenzio di donne e uomini del tutto, e comprensivamente, impreparati a quello che stava accadendo davanti ai loro occhi. Perché nessuno può essere mai preparato allo svenimento di un uomo nel pieno delle sue forze, un atleta. Il silenzio era l’unico modo di esprimere qualcosa che difficilmente a parole poteva essere espressa. Ci affascina la tragedia, ci piace vederla dipinta e rappresentata, ci piace udirla, purché sia finzione. Osservarla in diretta è qualcosa invece che consideriamo talmente distante da noi da ritenerla quasi impossibile. Quanto successo aci ha fatto scoprire che in fondo i tifosi non sono la causa di tutti i mali del calcio come spesso si tende a pensare.