Costa Rica, un francobollo celebra i 160 anni di relazioni diplomatiche con l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Il servizio postale del, il Correos de, ha lanciato un annullo postale filatelico in occasione della commemorazione del 160°versario dell’instaurazione delletrae Italia.L’annullo postale commemorativo, che ritrae l’iconica chiesa di San Vito de Coto Brus, la colonia italiana del, è stato presentato nel corso di una cerimonia al ministero degli Esteri alla presenza del ministro degli Esteri, Arnoldo André, del direttore generale di Correos de, Mauricio Rojas Cartín, e dell’ambasciatore d’Italia in, Alberto Colella.Collegato on line da Roma Istvan Alfaro, ambasciatore diin Italia e promotore principale dell’iniziativa.Da parte sua, Mauricio Rojas Cartín ha sottolineato l’interesse di Correos dea partecipare ad attività storiche commemorative come lazione del 160°versario dellecon, paese ricco di cultura e tradizione nei servizi postali, un evento che coincide in parte con la data di circolazione del primono, che circolò il 10 aprile 1863, cioè 161fa.