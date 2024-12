Quifinanza.it - Cosa sta succedendo in Siria e perché potrebbe cambiare le guerre in corso

La guerra civile innon è mai finita, ma noi non ce ne eravamo accorti. Il Paese rappresenta un tassello fondamentale per la stabilità, e l’instabilità, del Medio Oriente. Soprattuttorappresenta una miccia da far esplodere per mano delle potenze straniere che vi agiscono da anni, allo scopo di colpire o distrarre i loro rivali.Ma prima di tutto vediamo i fatti. Miliziani jihadisti e forze filo-turche hanno compiuto un’enorme offensiva a sorpresa su Aleppo, riprendendo dopo otto anni il controllo della città che era già divenuta il simbolo della guerra civile scoppiata nel 2011 in seguito alla cosiddetta Primavera Araba. Una mossa che ha chiamato direttamente in causa la Russia, presente stabilmente inda allora, con raid ed escalation dal potenziale molto pericoloso. Maora?Laripiomba nella guerra civileLo abbiamo detto: in questi 13 anni la guerra innon ha mai conosciuto pause autentiche.