Coppa Davis le Finals arrivano in Italia | a Bologna fino al 2027

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma ora è finalmente ufficiale: ledi2025 si terranno in, a, che ospiterà l’ultimo atto del torneo per nazioni più antico della racchetta anche nei due anni successivi. Lo ha annunciato l’Itf, Federazione internazionale tennis, in diretta streaming poco prima di iniziare il sorteggio della nuova edizione della competizione. «Siamo lieti di collaborare con la Fitp per le Final 8», ha spiegato il presidente David Haggerty. «L’ha una ricca storia nel tennis e una comprovata capacità di ospitare eventi sportivi di livello mondiale. Ringraziamo Malaga e l’Andalusia per essere stati partner grandiosi negli ultimi tre anni (dal 2022, ndr.). Siamo certi di poter portare laancora più in alto». La fase finale del torneo inizierà nel mese di novembre.