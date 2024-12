Chicchi di caffè | i biscotti super golosi perfetti sempre

Leggi su Donnaup.it

Sono belli da perdere la testa, buoni da impazzire e piuttosto semplici da realizzare, idisono.Al mattino per deliziarci a colazione, a merenda per una pausa ritemprante durante la giornata, a fine pasto per chiudere in dolcezza un pasto in famiglia.E sono così particolari che possiamo anche portarli in dono quando siamo invitati a cena a casa di parenti e amici.L’impasto si prepara semplicemente con una spatola, senza bisogno di elettrodomestici particolari. Dopo un riposo lungo un’ora in frigorifero per rassodarsi, potremo iniziare a formare i nostri.Come? È facilissimo! Scopriamolo insieme!di: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:125 gr di burro morbido150 gr di zucchero semolato10 gr di lievito per dolci1 uovo intero1 tuorlo300 gr di farina 0035 gr di cacao amaro30 ml diristretto2 cucchiai disolubile.