Formiche.net - Chi ci sarà al Forum euroasiatico di Verona, in trasferta negli Emirati

Leggi su Formiche.net

Igor Sechin, uno dei fedelissimi del presidente russo Vladimir Putin e amministratore delegato del colosso petrolifero Rosneft, a tenere il keynote speech dell’edizione 2024 deldiche, giunto alla diciassettesima edizione, si svolgerà questa settimanaArabi Uniti. È un grande amico dell’organizzatore, Antonio Fallico, console onorario della Federazione Russa ae storico pontiere dei rapporti tra l’Italia e la Russia. Proprio per assicurare la presenza di Sechin e di altri oligarchi sotto sanzioni occidentali per l’invasione russa dell’Ucraina, da tre anni l’Associazione Conoscere Eurasia, presieduta da Fallico, non si tiene a: nel 2023 a Samarcanda, città dell’Uzbekistan considerata dalla diplomazia cinese un’“antica città sulla Via della Seta”; nel 2022, invece, a Baku, in Azerbaijan.