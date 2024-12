Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Virgoletta fa tris e con il Soliera insidia la vetta

La Spezia, 2 dicembre 2024 – Non è un momento positivo per chi comanda nella classifica del Girone 1. Cade il Bagnone (primo) e pure il Real Chiappa (secondo ora raggiunto dalla Serra), mentre il Pozzuolo vede la sua gara rinviata. È la giornata giusta, la decima di andata del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, per la risalita di Amatori Castelnuovo e Sarzana. Nel Girone 2, invece, rimedia una megascoppola la leader Amatori Filattiera, superato dal Riomaior con un poker, mentree Rangers, corsari in trasferta, ora sono ad un punto dalla. GIRONE 1 Risultati: Blues Boys-Sesta Godano 1-1 (El Ammari M.; Beverinotti M.), Asc Bagnone-Amatori Castelnuovo 1-2 (Giannotti A.; Melis M., Parente V.), Asd Atletico Tresana-Cpo Agr.