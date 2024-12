Ilfattoquotidiano.it - Bove, il malore e l’inadeguatezza di Dazn: nel momento più drammatico la Serie A rimane al buio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un calciatore crolla in campo, la partita viene sospesa, i calciatori sono in lacrime: centinaia di migliaia di appassionati col fiato sospeso, perché di fronte a una tragedia del genere non esistono più tifo, tutti vorrebbero solo sapere come sta il ragazzo, cos’ha avuto, se ce la farà. Ma la tv dellaal: non una notizia, un aggiornamento. Solo l’immagine fissa dello stadio Franchi desolato, il campo verde e il microfono ambientale in sottofondo, senza commento. Ildi Edoardodurante Fiorentina-Inter ha dimostrato la totale inadeguatezza di.Ovviamente oggi l’unica cosa che conta sono le condizioni del ragazzo, pare per fortuna incoraggianti. Questo però non significa che non si possa parlare di come sia stato coperto l’evento. Anzi, a maggior ragione si deve farlo, perché proprio in un frangente cosìsi percepisce l’urgenza del servizio giornalistico, molto più che nel commento di un gol o di un rigore mancato.