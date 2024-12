.com - Biden grazia il figlio Hunter, Trump “Abuso della giustizia”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente americano Joehato suo, che a giugno era stato condannato per reati legati al possesso illegale di armi e a settembre aveva ammesso reati fiscali per evitare il carcere, venendo meno alle promesse passate di non usare i poteri straordinaripresidenza a beneficio dei suoi familiari. Il presidente democratico, infatti, aveva affermato che non avrebbeto suonè commutato la sua condanna dopo le sue condanne nei due casi in Delaware e California. “Oggi ho firmato unaper mio. Dal giorno in cui ho assunto l’incarico, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento die ho mantenuto la parola anche se ho visto mioessere perseguito in modo selettivo e ingiusto”, ha dettoin una dichiarazione ufficiale.