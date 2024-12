Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1. Matilde Villa e Laura Spreafico decisive, bene anche Del Pero e Dotto

Nel weekend appena trascorso la Serie A1 diha disputato la nonaregular season 2024-2025, dove le giocatrici tricolore si sono messe in mostra dandoil loro contributo per le vittorie delle squadre in cui militano: scopriamo insieme chi sono.16 punti di Beatrice Delnel successo interno all’overtime dell’Alama San Martno di Lupari sull’E-Work Faenza, con 9 punti di Caterina Piatti – 2 punti per Anna Turel tra le fila delle romagnole. 17 punti di una sempre efficaceper l’affermazione casalinga dell’Umana Reyer Venezia su Battipaglia, con Rosa Cupido che mette a referto 9 punti per le campane. Beatrice Attura trascina Tortona al blitz esterno contro la neo-promossa Alpofranca con 20 punti al pari di Caterina(12 punti), con 12 punti di Martina Spinelli tra le venete.