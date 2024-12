Ilfattoquotidiano.it - Andrea Bocelli a Domenica in: “Ero geloso del telefonino di mia moglie, abbiamo rischiato di lasciarci. Non mi dedicava più tempo”

Nell’ultima puntata di “In” sono stati ospitie laVeronica Berti. Durante l’intervista con Mara Venier è emerso un dettaglio che non tutti conoscono. La coppia felicemente sposata e assai affiatata in realtà avrebbe attraversato un periodo di crisi a causa di un. “Erodel Blackberry. – ha ammesso– Lei stava sempre lì ad usare il telefono. Sottraevaa me. Quando ci siamo incontrati, il suoera tutto dedicato a me”.E ancora: “Tutti questi strumenti tecnologici sono fantastici, però bisogna adoperarli nel modo corretto, non improprio. Lei non delega nulla, dovrebbe farlo perché non ti gusti più le vere cose belle della vita. Le emozioni più belle sono quelle di tutti i giorni, un pranzo con gli amici, un cibo che arriva sulla tua tavola dalla tua terra”.