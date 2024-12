Anticipazionitv.it - Amici 24: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si confrontano

Continua il dibattito su Luk3, giovane cantante della scuola di24. Dopo l’accesa lite durante il pomeridiano,hanno deciso di confrontarsi nel daytime, cercando di chiarire le loro posizioni. L’oggetto della discussione resta il destino di Luk3, conintenzionata a proporre nuovi sfidanti per il cantante epronta a difenderlo. Il confronto, avvenuto in studio, ha messo in luce le divergenze tra le due docenti, lasciando aperto il dibattito sul futuro dell’allievo.24:ancora contro Luk3Durante il confronto,ha ribadito il suo punto di vista su Luk3, criticandone i limiti artistici e proponendo una soluzione drastica. “Lui deve prendere coscienza dei suoi limiti. È sempre ultimo. Vuoi venire a vedere altri ragazzi? Vediamo insieme i provini e troviamo qualcuno che ti motiva,” ha dichiarato la professoressa di canto, lasciando intendere che il banco di Luk3 potrebbe essere destinato a un nuovo talento.