Amara sorpresa per i pensionati con la minima | l’anno prossimo l’assegno salirà solo di 19 euro al mese

le pensioni minime non saliranno nemmeno dei miseri 3alipotizzati al momento della presentazione del ddl di Bilancio. Se di qui a fine anno non ci saranno modifiche, ial minimo dovranno accontentarsi di veder aumentareda 614,77, il valore attuale, a 616,67: 1,9di maggior introito mensile. È quello che emerge dal decreto del Mef sulla Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale la settimana scorsa. Lì si ufficializza che “la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione persuccessivo”.Come calcolato dall’Ufficio parlamentare di bilancio nella memoria depositata in occasione delle audizioni sulla manovra, con quel tasso di rivalutazione “la proroga dell’incremento temporaneo nel 2025 neutralizza la perdita di reddito deiminimi che si sarebbe verificata a legislazione vigente”.