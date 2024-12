Isaechia.it - Alessio Pecorelli parla per la prima volta dopo essere stato mandato via da Uomini e Donne: “Ecco come sono andate davvero le cose!”

Leggi su Isaechia.it

, ex tronista di, ècostretto a lasciare il programma a seguito di diverse segnalazioni ricevute dalla redazione. Queste includevano accuse sul suo comportamento fuori dal programma,la frequentazione di locali notturni, contraria al regolamento per i tronisti. Una segnalazione specifica mostravain compagnia di una ragazza durante una festa, episodio che ha suscitato polemiche tra le corteggiatrici, portandole ad abbandonare il percorso con lui.la messa in onda della puntata del 2 dicembre,ha spiegato a Casa Lollo, che la ragazza in questione era un’amica di lunga data e ha negato qualsiasi comportamento ambiguo. Tuttavia, l’accumularsi delle accuse e l’abbandono delle corteggiatrici lo hanno costretto a rinunciare al trono, ammettendo le proprie responsabilità per la situazione:Praticamente cistate queste segnalazioni con questa persona che è mia amica, non ho avuto relazioni esterne, niente.