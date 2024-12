Iltempo.it - A scuola arriva “prof” Landini. E scoppia la vera rivolta per le parole incendiarie

Mentre il ceo di Stellantis, Carlo Tavares, si dimette dopo il crollo di vendite eitti, il segretario della Cgil Maurizio, leader in pectore della sinistra, continua a minacciare di bloccare l'Italia con gli scioperi, dopo quello generale di tre giorni fa. Ovviamente restando inerme di fronte alla crisi del gruppo automobilistico dove ci sono lavoratori licenziati e cassa integrazione a ripetizione (a Termoli cinque giorni dal 16 al 21 dicembre per 400 lavoratori). Di fronte a tutto ciòcontinua nella sua battaglia politica, attaccando il governo per la manovra: «Venerdì 500mila persone sono scese in piazza e c'è stato uno sciopero generale che ha funzionato. Quindi il problema adesso è il governo cosa risponde. Noi abbiamo chiesto cose molto precise: ci vuole un aumento dei salari a partire dai contratti del settore pubblico, bisogna aumentare la spesa sanitaria per fare le assunzioni anche nella sanità e bisogna agire sul fisco per andare a prendere le risorse per fare questi investimenti (tradotto: patrimoniale, ndr).