Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed fuori dai giochi dopo un impatto devastante a Survivor Series

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha messo in scena: WarGames, regalando una serata memorabile per la compagnia. Le Superstar hanno dato il massimo, ma purtroppo uno degli atleti si è infortunato durante il Main Event.Durante la conferenza stampa post-, Triple H ha aggiornato i media sugli eventi della serata, rivelando che ci sono stati alcuni infortuni, per fortuna di lieve entità. Tra questi, ha menzionato in particolaresi trovava “nell’altra stanza per essere visitato” e la sua condizione sarà “in dubbio” per alcune settimane. Non è stato fornito alcun indizio sulla durata della sua assenza dal ring. Ha subito un brutto colpo cadendo da una notevole altezza nella gabbia di WarGames, schiantandosi su un tavolo che è andato completamente distrutto. Tuttavia, sembra cheabbia riportato anche importanti danni fisici.