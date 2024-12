Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 10:30

DEL 1° DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFOBUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA AL MOMENTO SENZA CRITICITà SULLA RETE VIARIA REGIONALELE ALTRE NOTIZIEQUELLA DI OGGI è SECONDA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALEDEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITODIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERINELL’AMBITO DEI CANTIERIPREVISTO PER OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DEL PONTE IN LOCALITÀ VIA MAGLIANAE SULLA LINEA ELETTRICA ALLA STAZIONE TUSCOLANAANCORA PER LA GIORNATI DI OGGI LA CIRCONE È SOSPESA TRAOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTOE TRATIBURTINA E-OSTIENSESONO PERTANTO COINVOLTI I TRENI DELLE LINEE LEONARD EXPRESS E ED FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTOIN QUESTE TRATTE SONO ATTIVE CORSE CON BUSI LAVORI ALLA STAZIONE TUSCOLANA, INOLTRE, COMPORTANO MODIFICHE ANCHE FL3-CESANO/VITERBO ED FL5-CIVITAVECCHIADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral