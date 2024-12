Napolipiu.com - “Vattene, non ti vogliamo più”: esplode la rabbia dei tifosi del Torino dopo il ko col Napoli

Nonostante la buona prestazione dei granata, i supporters puntano il dito contro il presidente. La contestazione infiamma il web. Ildi Antonio Conte espugna l’Olimpico Grandecon un secco 0-1, ma ladeigranata non è rivolta alla squadra. Nel mirino dei supporters è finito ancora una volta il presidente Urbano Cairo, bersagliato da pesanti critiche sui social network.La contestazione è esplosa immediatamenteil triplice fischio, con iche si sono scatenati sul web: “Il colpevole è uno solo: Urbano Cairo. L’allenatore è bravo, ha cambiato anche sistema di gioco. Ma avrebbe bisogno di calciatori migliori”, scrive un supporter granata. Un altro rincara la dose: “Urbano Cairo,. Non tipiù qui a”.Nonostante la buona prestazione del, isembrano aver perso la pazienza: “Fino a quando avremo questo presidente saremo sempre in un limbo”, si legge in uno dei tanti commenti di protesta.