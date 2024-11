Trump nomina Charles Kushner ambasciatore Usa a Parigi | è il padre del marito di Ivanka

Leggi su Open.online

Il neopresidente eletto degli Stati Uniti Donaldha annunciato sul suo social Truth la(controversa) adin Francia del 70enne imprenditoredi Jared, ildella figlia. «È un leader aziendale, filantropo e affarista formidabile, che sarà un forte sostenitore del nostro Paese e dei suoi interessi», ha scritto il tycoon sul social.Chi èOltre a essere il consuocero diè il fondatore di un impero immobiliare, laCompanies, definita dallo stesso presidente eletto come «una delle più grandi e di maggior successo società immobiliari private della nazione». In passato, il 70enne ha scontato una pena detentiva di due anni, dopo essersi dichiarato colpevole nel 2004 di 18 capi di imputazione per evasione fiscale, corruzione di testimoni e contributi illegali alla campagna elettorale.