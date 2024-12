Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2024 ore 18:30

Luceverdeme trovati dalla redazione lavori di manutenzione in via della Magliana a partire da lunedì 2 dicembre al 31 gennaio riduzione della carreggiata è senso unico alternato via Ugo Guido Mondolfo e Piazza Antonio Meucci attenzione alla segnaletica fino al 21 dicembre in via Ardeatina lavori in orario Diurno e notturno con riduzione della carreggiata tra il raccordo via Appia Antica possibile la formazione di rallentamenti o code alla Garbatella programmati lavori notturni in via Cilicia fino alla 6 dicembre dalle 22 alle 5:30 divieto di transito tra Piazza Galeria via Cristoforo Colombo In quest’ultima direzione e di fine fino al 20 dicembre in fascia oraria dalle 21 alle 6 chiuso il sottovia Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso Italia indirizzo di piazzale Flaminio comprese le rampe di accesso da via Nomentana da piazza della Croce Rossa attenzione alla segnaletica e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito punto.