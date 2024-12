Lapresse.it - Serie A, Parma-Lazio 3-1: Man, Haj e Del Prato lanciano i ducali

Ilsi impone per 3-1 sullaalla fine del primo tempo, nella 14/a giornata diA. Un risultato importante per la squadra di Pecchia, che sale a quota 15 punti in classifica e si allontana dalla zona retrocessione. Cade invece ladi Baroni dopo cinque vittorie consecutive, i biancocelesti restano fermi a quota 28 punti sempre in piena zona Champions.Il racconto della partitaIn avvio latrova il gol con Rovella, ma il Var annulla per un fallo ad inizio azione. Proprio il centrocampista biancoceleste, poi, al 6? è involontario protagonista del gol ducale. È da un suo disimpegno sbagliato, infatti, che la palla finisce sui piedi di Man bravo a battere Provedel in uscita. Nel recupero del primo tempo l’arbitro Zufferli prima assegna e poi toglie, richiamato dal Var, un rigore allaper un presunto fallo su Zaccagni.