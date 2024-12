Agi.it - Scappa da casa e si rifugia in un cassonetto. Gatto salvato dal tritarifiuti

Leggi su Agi.it

AGI - Con gli occhioni spalancati, ancora tra i rifiuti che per una manciata di minuti sono stati la sua '', si gode le carezze e le coccole di chi gli hala vita. Lui è Light, uneuropeo grigio-tigrato, che, abituato a nascondersi, questa volta l'ha fatto in un contenitore della spazzatura, che poi è stata prelevata e portata via dagli operatori. È una storia a lieto fine quella che arriva da Salerno, dove grazie alla sensibilità, all'amore verso gli animali e alla competenza di Mario Petrosino e Matteo Adamo, due dipendenti di Salerno Pulita, la partecipata del Comune che si occupa dell'igiene urbana, i proprietari di Light, una famiglia residente nel quartiere Sant'Eustachio, hanno potuto riabbracciare e riportare ail proprio micio. La famiglia, non trovando più ile conoscendo la sua abitudine di nascondersi, aveva lanciato l'allarme e si era messa in contatto anche con i dipendenti di Salerno Pulita che, poco prima, erano stati in quella zona della città.