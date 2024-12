.com - Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta al Festival come Big

parteciperà aldi, in gara per la prima volta dopo una lunga gavettaparteciperà alla 75esima edizione deldi(11-15 febbraio), in gara per la prima volta. Cantautore toscano,riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.Il 12 novembre ha pubblicato il suo nuovo singolo Tu sei il mattino (Sugar Music), disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto dae prodotto da, Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino, il brano è il ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia.