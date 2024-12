Agi.it - Pd: "La crisi di Cinecittà è colpa del disastro tax credit"

AGI - "Basta con la caccia alle streghe a convenienza: un giornoviene celebrata come modello virtuoso nella gestione del PNRR, il giorno dopo viene attaccata nella governance per distogliere l'attenzione dalcreato dal governo sul tax, che ha paralizzato il settore e lasciato gli studios vuoti". Così i deputati democratici della Commissione Cultura della Camera, che aggiungono: "La sottosegretaria Borgonzoni, quotidianamente informata dalla presidente Sbarigia su quanto accade a, non può certo cadere dal pero. Siamo di fronte a un goffo tentativo di scaricabarile da parte del governo. Va inoltre ricordato che metà dell'attuale CdA faceva parte della passata governance, rendendo ancora più surreale questo tentativo di prendere le distanze. Il governo riferisca in Parlamento invece di avvelenare i pozzi a mezzo stampa in modo irresponsabile nei confronti di una società che opera sul mercato".