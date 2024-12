Sport.quotidiano.net - Pascolo ritrova Piacenza. È ultima, ma non molla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo l’importante successo di Milano, stasera alle 18 l’Unieuro se la vede al Palafiera con il fanalino di coda del campionato, l’Assigeco, per una sfida importante ben più di quanto non lasci immaginare la classifica. Per i forlivesi, infatti, si tratta di una ghiotta occasione di tornare al successo sulle tavole amiche dopo il ko contro Cantù di due settimane fa e per provare a scalare una classifica che vede i biancorossi sicuramente un po’ indietro rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Dall’altra parte, però, guai a sottovalutare unaferita. Dopo il cambio in panchina, che ha visto l’ex viceallenatore argentino Humberto Manzo subentrare a Stefano Salieri,ha reagito con due successi di fila, lasciando quota zero, prima di collezionare altre quattro sconfitte consecutive che l’hanno relegata nuovamente in fondo alla graduatoria.