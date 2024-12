Sport.quotidiano.net - Pallamano. Carpi si regala il bis. Colpo Modena, Rapid ko

La seconda vittoria di fila della Len Solutionin Serie A Silver conferma il ritrovato passo dei ragazzi di Agazzani che battono 29-26 il Campus Italia fortificando il 5° posto a -6 dalla vetta. Con un super Mazzanti (8 reti)arriva anche sul +4 nella prima frazione chiusa 16-13, poi tiene a distanza nella ripresa gli ’azzurrini’ che al massimo arrivano sul -2 (22-20 al 15’) ma senza mai avvicinarsi al pari.: Villarroel, Serafini 3, Mazzanti 8, Nocelli 2, Carabulea 4, Leonesi, Vastano, Karoui, Bendini 1, Bandini 1, Sortino 4, Quaranta, Lotfy Mahmoud El Sabbagh 1, Ben Hadj Ali 2, Pellegrino 2, Martini 1. All. Agazzani. In Serie A Bronzeper la Pantarei Italia, che sbanca 23-22 Altamura e sale al 3° posto. Gialloblù che vanno sotto poi con un break di 4-0 prima del riposo chiudono avanti 11-9, nella ripresa serve l’allungo negli ultimi 3’ per esultare dopo essere stati anche a -3 sul 19-16.