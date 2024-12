Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Qatar 2024: Verstappen precede Leclerc, Norris solo 10°!

Leggi su Oasport.it

Andato in archivio il GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Luci artificiali sul tracciato di Lusail per questa gara che riservava non poche insidie. La disputa della prova in sessione notturna, con temperature di poco sopra i 20°C rappresentava una sfida per i piloti e le scuderie. La gestione delle gomme, infatti, è stata tra gli aspetti focali.Su un asfalto “freddo” la problematica del graining si è sostanzialmente accentuata ed è stato un aspetto che ha pesato non poco sullo sviluppo del GP, in un contesto sostanzialmente equilibrato, parlando dei primi quattro team del campionato, ovvero McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes. La scuderia di Woking partiva con le intenzioni di far calare il sipario sul Mondiale costruttori.Le 30 lunghezze di margine rispetto alla Rossa portavano a essere ottimisti, per di più su una pista che non aveva dato grande confidenza al Cavallino Rampante nel corso del time-attack.