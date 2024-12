Liberoquotidiano.it - "Niente messa in onda". L'Eredità si ferma: arriva la decisione di Rai 1

Piccolo stop per L'. Il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni siper una sera, quella di domenica 1 dicembre. Il motivo sta nel palinsesto. La trasmissione infatti cede il posto alla finale del "Festival dello Zecchino d'Oro", giunto ormai alla sua 67esima edizione. Il tradizionale appuntamento condotto per l'occasione da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni andrà ina partire dalle 17:20, fino alle 20:00. Il programma di Liorni, invece, tornerà domani, lunedì 2 dicembre 2024, a partire dalle 18:40. Intanto il quiz game sta ottenendo grandi ascolti. Merito anche del "nuovo" campione. Christian Giordano di Capaccio Paestum, ha ammesso che "alcune volte Marco mi chiama campionissimo in puntata. Sono andato lì per giocare, per divertirmi ed è andata molto meglio del previsto".