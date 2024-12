Anteprima24.it - McTominay colpisce, il Napoli vince a Torino e allunga in vetta

Tempo di lettura: 5 minutiIlporta a casa una vittoria di misura contro il, grazie a un gol di Scottnel primo tempo. Nonostante il dominio territoriale degli uomini di Conte, i granata non sono mai stati lontani dal pareggio, ma hanno sciupato alcune occasioni importanti. Il match è stato ricco di emozioni, con ilche ha continuato a cercare il raddoppio, ma senza riuscire a chiudere la partita. Alla fine, ilha vinto per 1-0. Il gol diè stato determinante, ma i granata hanno avuto le loro chance per rimettere in parità il match, specialmente con l’errore di Coco nel primo tempo. Ilha saputo gestire la gara, pur avendo anche alcuni sprechi, ma ha meritato la vittoria grazie a un controllo costante del gioco e alle numerose occasioni create.