Lanazione.it - La stanza di Enrico Baj. I bozzetti delle opere in mostra al Palp: "L’arte mette dubbi"

Unatutta perBaj, visitabile alanche oggi dalle 16 alle 19, che resterà sempre allestita comepermanente in omaggio al grande artista, conosciuto in città soprattutto per il Muro di Baj che corre lungo la ferrovia, iniziato 20 anni fa e inaugurato nel 2006. Iper il Muro qui esposti sono stati il suo ultimo lavoro, portato a termine a pochi giorni dalla morte. "Questi lavori gli hanno consentito di vivere quegli ultimi momenti, nonostante l’inevitabile declino fisico, con lo stesso slancio creativo che lo aveva contraddistinto per tutta la vita: per questo mi sono particolarmente cari", le parole della moglie Roberta Cerini Baj. Presenti anche gli studentiquarte e quinte del liceo artistico Russoli di Cascina, che hanno poi assistito ad un documentario della Rai suldi Baj all’Agorà.