361magazine.com - Il Botox non è un nemico: 5 cose da sapere sulla “tossina” più amata dalle celebrità. Parla il Dott. Gennaro Barbuto

Leggi su 361magazine.com

Ilnon è un, ma un antico alleato di bellezza da conoscere che fa bene al corpo e alla mente. Ilspiega 5 plus dellada Charlize Theron e Adriana LimaUn potente anti età in grado di combattere i segni del tempo, prevenire lassità cutanee e rughe di espressione e persino agire su problematiche legate alla muscolatura o alla sudorazione. Si tratta del, un’innovazione nata circa due secoli fa – ai primi del 1800 – con l’isolamento dellabotulinica da parte di un medico tedesco, il Dr Justinus Kerner. Nel 1940 laviene poi purificata e inizia ad essere studiata per il suo potenziale uso farmacologico.È importante, quindi, fate una doverosa distinzione trae botulino. L’azione delè quella di rilassare in modo mirato il muscolo in cui viene iniettato.